Balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

 Uşak’ın Sivaslı ilçesinde bir evin balkonundan düşen 84 yaşındaki Fas uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sivaslı ilçesi Hanoğlu köyünde yaşayan A.D. ile H.S’nin yanına yaklaşık bir ay önce ziyarete gelen Fas uyruklu Aıcha Lhafıanı (84) sabah saatlerinde balkona çıktığında dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan Fas uyruklu kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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