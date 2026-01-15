Balkondan girip katillere kapıyı açmış! 15 yaşındaki sanıktan kan donduran itiraf

Olay, 18 Mayıs tarihinde Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Solak’ın (23) yaşadığı evden silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Solak’ın tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemelerinin ardından Solak’ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Manisa’nın Akhisar ilçesinde Rabia G. (15), Yağmur A., Sefer K. ve Murat K., Denizli’de ise Hüseyin K. ve Emine T. yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Sefer K., Rabia G. ve Murat K. tutuklanırken; Yağmur A., Hüseyin K. ve Emine T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Sefer K., Rabia G., Murat K. ile maktulün babası Umut Solak ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Yağmur A., Hüseyin K. ve Emine T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

BALKONDAN GİRİP KAPIYI AÇMIŞ

İddianamenin okunmasının ardından söz alan sanık Rabia G., eve balkondan girerek diğer sanıklar Sefer K. ve Murat K. için kapıyı açtığını itiraf etti. Olay anını anlatan Rabia G., "Biz girince Yağmur 'Yapma dur' dedi. Bu sırada tüfek patladı. Sefer K., Yağmur'a 'Üstünü giy gidiyoruz.' dedi. Ambulansı arayalım dedim ama Sefer K., maktulün kafasına sıktığını 5 dakikaya öleceğini söyledi. Olay anına kadar tüfeği hiç görmedim. Bizim oraya Yağmur A'yı almaya gittiğimizi sanıyordum. İbrahim abiyi severdim, böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım" şeklinde konuştu.

Cinayetle suçlanan sanık Sefer K. ise savunmasında Yağmur A. ile geçmişte birlikte yaşadıklarını ve kadının altınlarını alarak kaçtığını iddia etti. Olay günü sadece korkutmak amacıyla eve gittiklerini öne süren Sefer K., "Olayı anlattığım Hüseyin bana 'Gidelim ama boş gitmeyelim' dedi. Tüfeği o verdi ve içerisine ses fişeği koyacağını söyledi. Ben silahta boş fişek olduğunu sanıyordum. İçeride kalabalık olacaklarını düşünerek korkutmak amacıyla silahı yanıma aldım. Odaya girdiğimizde İbrahim bana tabanca doğrulttu ateş de etti ama silahı tutukluk yaptı. Silaha mermi vermeye çalışıyordu. 'Burada seni vursam 1 dakika yatmam' dedi bana. Ben de oradaki yastığı ona doğru vurduğum sırada ses geldi. Sesi duyunca vurulduğumu zannettim ama maktul kanlar içindeydi. Elimdeki tüfeği Yağmur almış. Hemen Yağmur A.'nın elinden tüfeği almaya çalıştım. İbrahim'i ben vurmadım" ifadelerini kullandı. Diğer sanık Murat K. da eve sadece Yağmur A.'yı kurtarmak için girdiğini ve cinayetle ilgisi olmadığını savundu.

"BENİMLE GELMEZSEN SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

Olayın kilit isimlerinden Yağmur A. ise zorla tutulduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı. Sefer K.'nin kendisini darbettiğini ve sürekli kaçtıklarını belirten Yağmur A., "İbrahim’in zorla bana müstehcen yayınlar açtırdığı iddiaları gerçek değil. Orada zorla da kalmıyordum ve kimseden yardım istemedim. Ben 27 yaşındayım elimde telefonum var zor durumda kalsam yardım isteyebilirim ve kimse beni zorla çalıştıramaz. O gece gözümü açtığımda Sefer, Rabia, Murat karşımdaydı. Sefer'e 'Lütfen zarar verme.' diye yalvardım. Silaha doğru gittiğimde ses geldi ve İbrahim kanlar içinde yatıyordu. 'Çocuk yaşıyor bir şeyler yapalım' dediğimde bana 'Kes sesini, benimle gelmezsen seni de öldürürüm' dedi. Telefonumu da elimden aldı." dedi.

Yağmur A. ayrıca iddianamede yer alan ve internet üzerinden yapılan "Eldeki barut izi nasıl geçer" şeklindeki aramayı kendisinin yapmadığını söyledi. Olay sırasında dışarıda olan sanıklar Hüseyin K. ve Emine T. ise alkollü olduklarını, araçtan sadece sigara içmek için indiklerini ve olayla ilgileri bulunmadığını beyan etti.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve delillerin toplanması amacıyla duruşmayı erteledi.