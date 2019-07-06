Türkiye'nin ilk balon festivali Kapadokya'da başladı. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Nevşehir'deki etkinlikte çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonları Ürgüp semalarında uçtu.

Nevşehir'de "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali" düzenlendi. Çeşit çeşit balonlar gökyüzüdü renklerdirdi.



Birbirinden ilginç figürlerdeki sıcak hava balonları Ürgüp'te uçuş yaptı.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da düzenlenen festival büyük beğeni topladı.



Festivalin üçüncü gününde, istakoz, fare, arı, robot, inek ve benzeri figürlerdeki sıcak hava balonları, yaklaşık 45 dakika boyunca ilçe semalarında süzüldü.



Festival, yarın gün doğumunda Göreme beldesi Aşk Vadisi'ndeki uçuş etkinliği ile sona erecek.



ulusal.com.tr