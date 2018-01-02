Denizli'de sıcak havayı fırsat bilen turistler, "beyaz cennet" Pamukkale'yi balondan izlemenin keyfini yaşadı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, balon turizmi yoğun ilgi görüyor.

Balonla yaklaşık bin metre yükseğe çıktılar, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Pamukkale’yi kuşbakışı fotoğrafladılar.



Denizli'de sıcak havayı fırsat bilen turistler, "beyaz cennet" Pamukkale'yi bindikleri balondan izlemenin keyfini yaşadı.



Turistler beyaz travertenleri, sıcak su kaynakları ve antik kentleri balondan binlerce metre yükseklikten görme fırsatı yakaladı.



Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık Pamukkale Balon İşletme Müdürü Nevzat Köse, yeni yılın ilk gününde 300 yabancı turistin balonla havalandığını söyledi.



Türk Hava Kurumu 2018’den umutlu. Balonu daha çok Çinliler, Koreliler ve Japonlar tercih ediyor. Pamukkale’deki balon sayısı arttırılacak.







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