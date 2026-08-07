"Bana kelepçeyi vuramazlar!" Alkollü sürücüden pes dedirten direniş
Aksaray'da alkollü şekilde minibüs kullanan sürücü 2 otomobile çarparak kaza yaptı. Kardeşinin sürücü olduğu yönünde yalan beyan veren şüpheli, KGYS kameralarıyla gerçeğin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmak istemeyip polislere direndi ve küfür, tehdit savurdu.
Kaza, Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen Yunus K.'nin (29) kullandığı 50 UB 322 plakalı minibüs, kavşağa geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cengiz Y. (44) idaresindeki 68 ABS 646 plakalı otomobille ve Orhan Y. (33) yönetimindeki 68 AEE 951 plakalı otomobille çarpıştı.
YALAN BEYAN KAMERALARLA ÇÖZÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.
Minibüs sürücüsü olduğunu belirterek ehliyet ve alkol kontrolünden geçirilen Yusuf K.'nin (42), diğer sürücüler tarafından sürücü olmadığı ve araçta yolcu olarak bulunduğu ifade edildi.
Bunun üzerine Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarından kaza anını inceleyen polis ekipleri bu beyanı doğruladı; asıl sürücünün, yalan beyanda bulunan Yusuf K.'nin kardeşi Yunus K. olduğu tespit edildi.
"BANA KELEPÇEYİ VURAMAZLAR, İMKANSIZ"
Gerçek sürücünün tespit edilmesinin ardından polis memurları işlem için Yunus K.'nin yanına gitti. Sürücü olmadığını belirterek direnen ve zorluk çıkaran şüpheliyi polis memurları kelepçe takarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada sürücü polislere direnerek, "Bana kelepçeyi vuramazlar, imkansız" diye bağırdı.
Ardından memurlara küfür ve tehditler yağdıran sürücü, güçlükle kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alınarak polis otosuna bindirildi. Bu sırada olay yerine gelen sürücünün annesi polis memurlarından ricada bulunarak araç kafesindeki oğluna su verdi. Yaşanan tüm bu anlar anbean görüntülendi.
Sürücü olduğunu belirterek yalan beyanda bulunan Yusuf K. da gözaltına alındı; önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi, ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Hastanede yapılan alkol muayenesinde asıl sürücü Yunus K.'nin 2.19 promil alkollü olduğu belirlendi ve kendisine alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi. Kazaya karışan minibüs ise çekici marifetiyle otoparka çektirildi.
Öte yandan yalan beyan vermek ve alkollü araç kullanmak suçlamalarıyla iki kardeş hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.