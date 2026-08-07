"Bana kelepçeyi vuramazlar!" Alkollü sürücüden pes dedirten direniş

Sürücü olduğunu belirterek yalan beyanda bulunan Yusuf K. da gözaltına alındı; önce hastanede sağlık kontrolünden geçirildi, ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Hastanede yapılan alkol muayenesinde asıl sürücü Yunus K.'nin 2.19 promil alkollü olduğu belirlendi ve kendisine alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi. Kazaya karışan minibüs ise çekici marifetiyle otoparka çektirildi.

Öte yandan yalan beyan vermek ve alkollü araç kullanmak suçlamalarıyla iki kardeş hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.