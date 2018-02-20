Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler

Bandırma-İzmir treninde asayiş uygulaması

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trende genel arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi

Bandırma-İzmir treninde asayiş uygulaması

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, TCDD'nin Bandırma-İzmir seferini yapan trende arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, genel asayiş uygulaması kapsamında Akhisar Garı'nda trene binen ekipler, yolcuların kimlik kontrolleri ve GBT sorgulamalarını yaptı.

"Vicdan" ve "Bıçak" isimli narkotik ve bomba arama köpeklerinin katılımıyla bagaj denetiminin de gerçekleştirildiği uygulamada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişinin ise ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Uygulama, Manisa Garı'nda sona erdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tren #TCDD #jandarma #Bandırma-İzmir seferi #arama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.