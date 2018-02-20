Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trende genel arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, TCDD'nin Bandırma-İzmir seferini yapan trende arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, genel asayiş uygulaması kapsamında Akhisar Garı'nda trene binen ekipler, yolcuların kimlik kontrolleri ve GBT sorgulamalarını yaptı.



"Vicdan" ve "Bıçak" isimli narkotik ve bomba arama köpeklerinin katılımıyla bagaj denetiminin de gerçekleştirildiği uygulamada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı.



Hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişinin ise ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Uygulama, Manisa Garı'nda sona erdi.