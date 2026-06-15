Banka önünde kamp kurdular! TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başvurularını başlattı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde gerçekleştireceği kura şartı aranmayan 20 bin konut satışı için başvuru süreci başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Banka önünde kamp kurdular! TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başvurularını başlattı - Resim: 1

TOKİ’nin Türkiye genelindeki 64 ilde kura şartı olmaksızın satışa sunduğu 20 bin konut projesi için başvuru dönemi 15 Haziran itibarıyla resmen başladı. 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan konut satışlarının ilk gününde Çanakkale'de büyük bir yoğunluk yaşandı.

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Banka önünde kamp kurdular! TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başvurularını başlattı - Resim: 2

Konut başvurularını kaçırmak istemeyen çok sayıda vatandaş, müracaatların alınacağı Ziraat Bankası Troya Caddesi Şubesi önünde saatler öncesinden toplandı.

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Banka önünde kamp kurdular! TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başvurularını başlattı - Resim: 3

KAMP SANDALYESİNİ ALAN BANKA ÖNÜNE KOŞTU

Satış işlemlerinin başlamasına saatler kala banka şubesinin önüne gelen vatandaşlar, geceyi kaldırımda bekleyerek geçirdi. Ev sahibi olma umuduyla erken saatlerde sıraya giren kitle, yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ve masalarıyla kaldırımda kendilerine bekleme alanı oluşturdu. Gece geç saatlerden itibaren banka önünde nöbet tutan başvuru sahipleri, mesai saatinin başlamasını ve banka kapılarının açılmasını bekledi.

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Banka önünde kamp kurdular! TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başvurularını başlattı - Resim: 4

Proje kapsamında satışa sunulan 2+1 ve 3+1 daire planındaki konutların fiyatları 2 milyon 100 bin TL'den başlangıç gösteriyor. Fiyat listesi, satın alınacak evin konumuna ve metrekaresine göre değişiklik kaydediyor. 17 Temmuz'a kadar müracaatlara açık olacak konut satış kampanyasından, 18 yaşını doldurmuş olan tüm Türk vatandaşları yararlanabiliyor.

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