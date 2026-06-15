Banka önünde kamp kurdular! TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı başvurularını başlattı

Proje kapsamında satışa sunulan 2+1 ve 3+1 daire planındaki konutların fiyatları 2 milyon 100 bin TL'den başlangıç gösteriyor. Fiyat listesi, satın alınacak evin konumuna ve metrekaresine göre değişiklik kaydediyor. 17 Temmuz'a kadar müracaatlara açık olacak konut satış kampanyasından, 18 yaşını doldurmuş olan tüm Türk vatandaşları yararlanabiliyor.