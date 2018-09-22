Muğla'da müşterileri adına çektiği krediyi başkalarının hesabına geçirdiği öne sürülen bir bankanın müşteri temsilcisinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir banka görevlisinin, müşterileri adına kredi çekip başka kişilerin hesabına aktardıktan sonra kayıplara karıştığı iddia edildi.



Bir bankada müşteri temsilciliği yapan A.B'nin (36), müşterileri adına çektiği kredileri başkalarının hesabına geçirdiği öne sürüldü.



Banka müfettişlerinin durumu fark etmesi üzerine kayıplara karışan A.B'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan hesaplarına para aktarıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.K, A.B. ve F.B, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelinin, 2 milyon 600 bin lira usulsüzlük yaptığı ileri sürüldü.