banner988
Twitter kullananlar dikkat! Virüs tespit edildi
Twitter kullananlar dikkat! Virüs tespit edildi
Türk çayı en çok o ülkeye satıldı
Türk çayı en çok o ülkeye satıldı
Acele kamulaştırma kararı
Acele kamulaştırma kararı

Bankacının zimmetine para geçirdiği iddiası

Muğla'da müşterileri adına çektiği krediyi başkalarının hesabına geçirdiği öne sürülen bir bankanın müşteri temsilcisinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Bankacının zimmetine para geçirdiği iddiası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir banka görevlisinin, müşterileri adına kredi çekip başka kişilerin hesabına aktardıktan sonra kayıplara karıştığı iddia edildi.

Bir bankada müşteri temsilciliği yapan A.B'nin (36), müşterileri adına çektiği kredileri başkalarının hesabına geçirdiği öne sürüldü. 

Banka müfettişlerinin durumu fark etmesi üzerine kayıplara karışan A.B'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan hesaplarına para aktarıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.K, A.B. ve F.B, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin, 2 milyon 600 bin lira usulsüzlük yaptığı ileri sürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #bankacı #zimmete para geçirme #para #muğla #Marmaris
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.