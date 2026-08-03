Bankta oturma tartışması kanlı bitti: Emekli polisin kurşun yağdırdığı Ahmet Karagöz hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde komşuları emekli polis Metin Karol (59) tarafından tabancayla vurulan Ahmet Karagöz (67), 3 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Yaralı eşi İkbal Karagöz (58) ve oğlu Cumali Karagöz’ün (41) hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bankta oturma tartışması kanlı bitti: Emekli polisin kurşun yağdırdığı Ahmet Karagöz hayatını kaybetti
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Olay, geçen cuma günü saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Gazi Sokak’taki Belkoop Konutları’nda meydana geldi. Ahmet Karagöz, eşi İkbal Karagöz ve oğlu Cumali Karagöz ile komşuları emekli polis memuru Metin Karol arasında, iddiaya göre ailenin bahçedeki bankta oturması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evine giren Karol, içeriden aldığı beylik tabancasıyla dışarı çıkarak bankta oturan komşularına ateş açtı.

Yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Karagöz, eşi İkbal ve oğulları Cumali Karagöz, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Emekli polis tutuklandı

Olayda kullandığı tabancayla gözaltına alınan Metin Karol, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastaneden acı haber geldi

Yaralılardan Ahmet Karagöz, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde yaşamını kaybetti. Otopsi için hastane morguna kaldırılan Karagöz’ün cenazesinin, bugün öğle vakti Keşan’a bağlı Orhaniye köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan İkbal Karagöz’ün hayati tehlikesinin devam ettiği, oğlu Cumali Karagöz’ün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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