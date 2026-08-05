Banyoya böcek ilacı sıktılar, kabusu yaşadılar! Aydın'da şiddetli patlama: Yaralılar var!

Evde bulunan anne S.Ö., oğlu B.Ö. ve oğlunun arkadaşı İ.B.K., banyodan gelen kötü koku üzerine böceklenme ihtimalinden şüphelenerek içeriye böcek ilacı sıktı. İşlemin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra banyoda henüz tespit edilemeyen bir nedenle oldukça şiddetli bir patlama yaşandı.