Banyoya böcek ilacı sıktılar, kabusu yaşadılar! Aydın'da şiddetli patlama: Yaralılar var!
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın beşinci katında banyoya böcek ilacı sıkılmasının ardından şiddetli bir patlama meydana geldi. Çamaşır makinesinin alev aldığı ve mahallede büyük paniğe neden olan olayda, başından yaralanan bir kişinin durumu ciddiyetini koruyor.
Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1908 Sokak üzerinde yer alan bir apartmanın beşinci katında meydana geldi.
Evde bulunan anne S.Ö., oğlu B.Ö. ve oğlunun arkadaşı İ.B.K., banyodan gelen kötü koku üzerine böceklenme ihtimalinden şüphelenerek içeriye böcek ilacı sıktı. İşlemin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra banyoda henüz tespit edilemeyen bir nedenle oldukça şiddetli bir patlama yaşandı.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ ALEV ALDI
Patlamanın etkisiyle banyodaki çamaşır makinesi alev alarak yanmaya başlarken, ortaya çıkan büyük gürültü çevredeki mahalle sakinlerine panik yaşattı. Olay esnasında evde bulunan S.Ö. ile İ.B.K. yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese hızla ulaşan itfaiye görevlileri evde büyüyen yangına anında müdahale etti.
Sağlık ekipleri, itfaiyenin çalışması sürerken yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralılardan S.Ö.'nün patlama sırasında başından yaralandığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralı İ.B.K.'nin ise tedavisi sürüyor.
Yangının tamamen söndürülmesiyle birlikte itfaiye ekiplerinin dairedeki soğutma çalışmaları tamamlandı. Polis ekipleri, içeride birikmiş olabilecek gazlar veya yeni bir patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Meydana gelen şiddetli patlamanın kesin çıkış nedeninin ortaya çıkarılması için başlatılan inceleme çok yönlü olarak devam ediyor.