Baraj Doluluk Oranı Yüzde 25'i Aştı
Kurak geçen yaz aylarından sonra İstanbul'a su sağlayan barajlarda su seviyesi düşmüş, uzmanlar kuraklık tehdİdine karşı uyarmıştı. İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar, baraj doluluk oranlarını artırdı. Yüzde 16'da yüzde 25,47'ye yükseldi.
İstanbul'a su sağlayan barajlar son yağışlar ile birlikte yükselişe geçti. Kurak geçen yaz aylarının ardından yüzde 16 seviyelerine kadar düşen su seviyesi,iyağışların ardından yükseldi. Barajlar dolmaya başladı.
Yağışlı havalardan olumlu etkilenen barajlardaki doluluk oranı ise sırasıyla şöyle:
Ömerli Barajı: 47,43
Elmalı Barajı: 46,88
Darlık: 39,56
Istrancalar: 34,1
Alibey Barajı: 30.05
Terkos: 13,71
Sazlıdere Barajı: 9,53
Büyükçekmece: 9,46
Kazandere: 8,83
Kuraklık nedeniyle adeta kuruyan Papuçdere barajı yüzde6,59'luk doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.
Kent genelinde yağışlı hava etkisini sürdürmesi bekleniyor.