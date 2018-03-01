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Baraj gölünde 2,10 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı

Tokat'ta, Almus Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağına 2,10 metre uzunluğunda 50 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Baraj gölünde 2,10 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı

Tokat'ta, Almus Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağına 50 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Gölde balık avına çıkan Almus Balıkçılık Kooperatifi üyesi Şaban Tan Aybek'in ağına büyük bir yayın balığı takıldı.

Aybek, uzun süren uğraşlar sonunda balığı kayığına almaya başardı. Balığı kooperatife götüren Aybek, balığın 2,10 metre uzunluğunda 50 kilogram ağırlığında olduğunu belirledi.

Aybek, balığı 800 liraya Samsunlu bir balıkçıya sattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat
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