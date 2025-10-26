Baraj kapakları aniden açıldı! 4 kişilik aile nehir ortasında birbirlerine sarılarak hayatta kaldı!

Elazığ Palu'da Murat Nehri kenarında piknik yapan 4 kişilik aile, Beyhan Barajı kapaklarının aniden açılmasıyla yükselen suların ortasında ölümle burun buruna geldi.

Korku dolu olay, Elazığ'ın Palu ilçesinden geçen Murat Nehri kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla birlikte Murat Nehri'nin su seviyesinde ani ve tehlikeli bir yükselme yaşandı.

Tam da bu sırada nehir kenarında piknik yapmakta olan 4 kişilik bir aile, beklenmedik su yükselmesiyle bir anda kendilerini azgın suların ortasında buldu. Suların hızla yükselmesiyle mahsur kalan aile, büyük bir panik yaşadı.

EKİPLER SEFERBER OLDU, AİLE BİRBİRİNE TUTUNDU

Ailenin nehir ortasında mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. AFAD, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Bu sırada, suların ortasında kalan aile üyeleri, birbirlerine sıkıca sarılarak ve bir adacığa tutunarak hayatta kalma mücadelesi verdi. Yüksek akıntıya rağmen olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, bot yardımıyla mahsur kalan 4 kişiye ulaşmayı başardı.

Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü titiz ve zorlu çalışma sonucunda, nehir ortasında ölümle pençeleşen vatandaşlar güvenli bir şekilde botlara alınarak kıyıya çıkarıldı.

Kıyıya çıkarılan aile üyelerine ilk müdahale, hazır bekleyen ambulanslarda yapıldı. Sağlık kontrolleri yapılan aile, tedbir amacıyla Palu İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarma operasyonuna katılan ekipten Furkan Seyit Gül, yaşanan olayın vahametine dikkat çekerek 4 kişinin boğulmasının son anda engellendiğini belirtti. Gül, ailenin yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı: "Suyun ortasında olan adanın içerisine tutunurken adadan koparak taşın üzerine tutundular. Arkadaşların da destekleriyle birlikte sorunsuz bir şekilde arkadaşlarımızı suyun içerisinden çıkardık. Çok büyük geçmiş olsun." Furkan Seyit Gül, bölgede sıkça yaşanan boğulma vakalarına da değinerek yetkililere bir çağrıda bulundu: "Bingöl Genç'te 4 tane jet ski var burada ise yaz boyunca 4-5 tane boğulma vakası oldu. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Suyun kenarına bir tane jet ski bıraksalar, olay yerine en fazla 3 dakika içerisinde gireriz. Polis arama kurtarma ekiplerinin bünyesi altında bir eğitim alırsak bu gerçekten çok iyi olacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ baraj
