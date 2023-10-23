Baraj Su Seviyeleri Şaşırtıyor! Yine Su Doluluk Seviyeleri Artmadı! İSKİ 23 Ekim İçin Su Seviyelerini Açıkladı...

İstanbul'da baraj doluluk oranları tüm İstanbulluları yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle İSKİ her gün baraj doluluk oranlarını paylaşır. Peki 23 Ekim 2023 günü barajlarda ne kadar su kaldı?

Baraj Su Seviyeleri Şaşırtıyor! Yine Su Doluluk Seviyeleri Artmadı! İSKİ 23 Ekim İçin Su Seviyelerini Açıkladı...

Baraj doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak vatandaşlarla paylaşılır. Barajlardaki su oranı yağış miktarından ya da hava sıcaklıklarından yoğun olarak etkilenir. Çoğu bölgede insanlar kuvvetli yağışlara maruz kalsa da bu yağışlar bazen barajlardaki suyu arttırmaya yetmeyebilir. Uzun zamandır azalarak devam eden baraj su seviyesinin ne zaman artacağı ise merak konusu. İşte İstanbul’da bulunan barajların su doluluk oranlarının miktarı…

23 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %20,6 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda? 

Baraj Su Seviyeleri Şaşırtıyor! Yine Su Doluluk Seviyeleri Artmadı! İSKİ 23 Ekim İçin Su Seviyelerini Açıkladı... - Resim : 1

23 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: % 22,49

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 4,08

DARLIK BARAJI: % 31,84

ELMALI BARAJI: % 16,31

ISTRANCALAR BARAJI: % 21,51

KAZANDERE BARAJI: % 6,29

ÖMERLİ BARAJI: % 44,05

PABUÇDERE BARAJI: % 3,51

SAZLIDERE BARAJI: % 5,83

TERKOS BARAJI: % 9,89

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