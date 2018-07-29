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Baraj suyunda serinlediler

Mersin'de sıcaklardan bunalan vatandaşlar soluğu Tarsus'taki Berdan Barajında aldı.

Baraj suyunda serinlediler

Hafta sonu sıcaklar iyice arrtı, serinlemek isteyen Mersinliler de kendini baraj sularına attı. 

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının da 28 derecelerde ölçüldüğü kentte vatandaşlar, insanı boğan yüksek nemden bunaldı. 

Hafta sonunu fırsata çevirmek isteyen Mersinliler, ailecek Tarsus'taki Berdan Barajı'nın yolunu tuttu. 

Bazı aileler yüksek ağaçların altında piknik yaptı. Gençler ise suyun barajdan çıkıp nehirde devam ettiği bölgede yüzerek serinlemeye çalıştı. 

Baraj suyunun döküldüğü alanda bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren vatandaşlar, hem keyifli hem de serin bir gün geçirdi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #baraj #Mersin
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