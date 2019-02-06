banner1002
Vatan Partisi'nden Macron'un skandal kararına tepki
Vatan Partisi'nden Macron'un skandal kararına tepki
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Şarkıcı Mahmut Tuncer hakkında karar verildi
Şarkıcı Mahmut Tuncer hakkında karar verildi
Siemens ile ilgili AB'den karar
Siemens ile ilgili AB'den karar

Baraj suyunun altında kalan köy ortaya çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nda su tahliyesi yapılınca, su altında kalan köydeki bazı evler ortaya çıktı.

Baraj suyunun altında kalan köy ortaya çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nda su tahliyesi yapılınca, su altında kalan köydeki bazı evler ortaya çıktı.

Soğuk havanın etkisiyle yüzeyinin bir bölümü buzla kaplanan barajda, kar yağışı nedeniyle su seviyesi önemli oranda arttı.

Baraj suyu altında kalan Pusat köyündeki caminin minaresi dikkate alındığında su seviyesindeki artma fark edilen barajda, tahliye için baraj kapakları açıldı.

Kapakların açılmasıyla su seviyesi yaklaşık 2 metre düşünce Pusat köyündeki bazı evler ortaya çıktı.

Su altında kalan bir evin içerisinde bulunan eski değirmen taşı da dikkati çekti.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Sivas
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.