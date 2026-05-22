Barajda korkutan doluluk seviyesi: Tahliye kapakları 7 yıl sonra açıldı

Gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı tesisleri arasında gösterilen Atatürk Barajı'nda artan su seviyesi nedeniyle kontrollü tahliye işlemine geçildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından olan ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Fırat Nehri üzerinde inşa edilen baraj, tarımsal sulama ve enerji üretimindeki kritik rolünün yanı sıra ekonomiye sağladığı alternatif katkılarla da biliniyor.

DAHA ÖNCE SADECE İKİ KEZ AÇILMIŞTI

Tesisin kapakları, geçmiş yıllarda da benzer doluluk oranlarına ulaşıldığında devreye sokulmuştu. Yağış rejiminin etkisiyle su seviyesinin kritik eşiğe gelmesi üzerine alınan bu karar, en son 2019 yılında uygulanmıştı. Barajın tahliye kapakları, projenin faaliyete geçmesinden bu yana 2004 ve 2019 yıllarında olmak üzere sadece iki defa açılmıştı.

Yedi yıl aradan sonra kapakların açılmasıyla birlikte tonlarca suyun Fırat Nehri yatağına boşaltılması, çevredeki vatandaşlar için de görsel bir hareketlilik yarattı. Bölgede kafe işletmeciliği yapan Halil Yılmaz, baraj kapaklarının açılmasının ardından insanların su tahliyesini görmek için bölgeye geldiğini belirtti.