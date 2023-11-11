Barajlar İyice Kurudu, İstanbullular Yağmurları Bekliyor! İSKİ Güncel Oranları Açıkladı! 11 Kasım Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İstanbul'da barajların doluluk oranları İstanbul'da yaşayan herkesi yakından ilgilendirmektedir. Çünkü çok sayıda insan barajlardaki sulardan etkilenmektedir. İstanbul su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) göre hangi barajda ne kadar su kaldı?
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11 Kasım 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %16,18 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?
Alibey Barajı: %15,26
Büyükçekmece Barajı: %4,08
Ömerli Barajı: % 34,31
Darlık Barajı: %26, 59