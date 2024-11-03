Barajlarda tehlike çanları! Baraj doluluk oranları azaldı

Çorum'daki barajlarda tehlike çanları çalıyor, baraj dolulkuk oranları azaldı. Çorum’da son yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor. Türkiye’nin geçen yıl en az yağış alan illerinden birisi olan Çorum’da bu yıl da kar ve yağmur yağışının istenilen seviyede olmaması nedeniyle barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor. Barajlarda tehlike çanları çalmaya başlarken kentte içme suyu ihtiyacının karşılandığı 15 milyon 979 bin metreküp su kaldı.

BARAJ DOLULUK ORANLARI AZALDI

Şehrin içme suyu Yenihayat ile Hatap barajlarından karşılanırken kuraklık nedeniyle baralarda doluluk oranlarında azalma devam ediyor. 26 milyon 703 bin metreküpsu hacmine sahip olan Yenihayat barajında su seviyesi 8 milyon 455 bin metreküpe gerilerken doluluk oranı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti. Sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılandığı 12 milyon 369 bin metreküp rezervi bulunan Hatap Barajı’nda ise 3 milyon 65 bin metreküp su bulunurken doluluk oranı ise yüzde 27 olarak ölçüldü. Çomar Barajında ise 4 milyon 459 bin metreküp su bulunuyor.



Kentin içme suyu ihtiyacının bir kısmının karşılandığı Koçhisar barajındaki su seviyesindeki düşüş ise ürkütücü boyutlara ulaştı. 2011 yılından beri Çorum il merkezi ve Alaca ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı, 13 köyün de tarımsal sulama amacıyla faydalandığı barajda su rezervi 5,7 milyon metreküpe kadar düştü. 161 milyon metreküp kapasiteye sahip barajda, su seviyesinin kritik kodun altına düşmesi üzerine içme suyu alımı durduruldu. Baraj gölünde su seviyesini düşmesiyle birlikte eski Yozgat-Alaca karayolu da gün yüzüne çıktı.