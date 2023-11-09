Barajlardaki Su Çekilmeye Devam Ediyor! İSKİ Alarmda, İstanbulluların Gözü Yağmurda! 9 Kasım 2023 Günü Barajların Doluluk Oranları...
İstanbul'da barajların doluluk oranları her gün azalmaya devam ediyor. Risk büyürken çok sayıda İstanbulluyu ilgilendiren baraj doluluk oranları korkutmaya devam ediyor. Peki 9 Kasım günü İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldı?
Bir süredir azalmaya devam eden baraj su seviyesinin ne zaman artacağı ise merak konusu. İşte İstanbul’da bulunan barajların su doluluk oranlarının miktarı…
29 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %16,77 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?
Alibey Barajı: % 15,91
Büyükçekmece Barajı: % 4,18
Pabuçdere Barajı: %3,35
Darlık Barajı: % 27,17
Sazlıdere Barajı: % 2,27