Barajlardaki Su Oranı İyice Düştü! İSKİ Oranları Açıkladı... 4 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
İstanbul'da barajların doluluk oranları çok sayıda insanı ilgilendirmektedir. Bu nedenle çoğu insan internetten İSKİ'nin açıkladığı baraj doluluk oranlarını öğrenmek ister. 4 Kasım'da barajların doluluk oranları kaç oldu?
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Bir süredir azalmaya devam eden baraj su seviyesinin ne zaman artacağı ise merak konusu. İşte İstanbul’da bulunan barajların su doluluk oranlarının miktarı…
4 Kasım 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %17,8 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?
Alibey Barajı: % 17,71
Büyükçekmece Barajı: % 3,97
Kazandere Barajı: % 7,3
Darlık Barajı: % 28,83
Pabuçdere Barajı: %3,45