Barajlardaki Su Oranı İyice Düştü! İSKİ Oranları Açıkladı... 4 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...

Bir süredir azalmaya devam eden baraj su seviyesinin ne zaman artacağı ise merak konusu. İşte İstanbul’da bulunan barajların su doluluk oranlarının miktarı…

4 Kasım 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %17,8 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?