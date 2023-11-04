Barajlardaki Su Oranı İyice Düştü! İSKİ Oranları Açıkladı... 4 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...

İstanbul'da barajların doluluk oranları çok sayıda insanı ilgilendirmektedir. Bu nedenle çoğu insan internetten İSKİ'nin açıkladığı baraj doluluk oranlarını öğrenmek ister. 4 Kasım'da barajların doluluk oranları kaç oldu?

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Barajlardaki Su Oranı İyice Düştü! İSKİ Oranları Açıkladı... 4 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 1

Bir süredir azalmaya devam eden baraj su seviyesinin ne zaman artacağı ise merak konusu. İşte İstanbul’da bulunan barajların su doluluk oranlarının miktarı…
4 Kasım  2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %17,8 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

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Barajlardaki Su Oranı İyice Düştü! İSKİ Oranları Açıkladı... 4 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 2

Alibey Barajı: % 17,71

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Barajlardaki Su Oranı İyice Düştü! İSKİ Oranları Açıkladı... 4 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 3

Büyükçekmece Barajı: % 3,97

Kazandere Barajı: % 7,3

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Barajlardaki Su Oranı İyice Düştü! İSKİ Oranları Açıkladı... 4 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 4

Darlık Barajı: % 28,83

Pabuçdere Barajı: %3,45

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