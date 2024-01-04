Barajlardaki Su Seviyesi Artıyor Mu? İSKİ 4 Ocak 2024 Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı
Kurak geçen bir yazdan sonra barajlardaki artışlar başladı. İSKİ 4 Ocak 2024 baraj doluluk oranlarını açıkladı. Hangi baraj ne kadar dolu? İşte cevabı...
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj doluluk oranlarını duyurdu.
İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları %52,37'ye yükseldi.
Darlık Barajı: %63,73
Elmalı Barajı: % 84,71
Istrancalar Barajı: %44,84
Kazandere Barajı: %41,77
Terkos Barajı: %43,82
Ömerli Barajı: %69,82