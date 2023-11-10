Barajlardaki Sular Çekilmeye Devam Mı Ediyor? 10 Kasım 2023 Günü Barajların Doluluk Oranları...

İstanbul'un barajları alarm verirken vatandaşların gözü yağmurda. Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi en çok barajları vurdu. Peki 10 Kasım günü İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldı?

Barajlardaki Sular Çekilmeye Devam Mı Ediyor? 10 Kasım 2023 Günü Barajların Doluluk Oranları...

Türkiye'de yaşanan sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin kaynaklanan kuraklık İstanbul'un barajlarını da vurdu. Vatandaşlar kış ayının gelmesiyle beraber tekrardan umutlandı ve gözlerini yukarı dikti ve yağmurun yağmasını bekliyor. 

Barajlardaki Sular Çekilmeye Devam Mı Ediyor? 10 Kasım 2023 Günü Barajların Doluluk Oranları... - Resim : 1

İstanbul'daki Barajların Doluluk Oranı

- Ömerli Barajı: %35,55

- Darlık Barajı: %27,17

- Elmalı Barajı: %16,94

- Terkos Barajı: %8,06

- Alibey Barajı: %15,91

- Büyükçekmece Barajı: %4,18

- Sazlıdere Barajı: %2,27

- Istrancalar Barajı: %19,26

- Kazandere Barajı: %7,06

- Pabuçdere Barajı: %3,35

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