Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 29 Aralık 2023 Günü İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı?
İstanbul'da barajların doluluk oranlarını İSKİ duyurdu. İSKİ'ye göre İstanbul'da barajların ne kadar suyu kaldığını internet üzerinden bildiren sisteme göre İstanbul'da baraj su seviyesi arttı mı? İşte 29 Aralık 2023 günü için güncel veriler...
İstanbul'da barajların doluluk oranlarını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi duyurmaktadır.
Barajların genel güncel doluluk sevileri %51,9 oldu. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: % 62,31
Büyükçekmece Barajı: % 43, 26
Darlık Barajı: % 63,15
Elmalı Barajı: % 84,85