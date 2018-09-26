İzmir'in Bornova ilçesinde bir barakada 157 şişe sahte içki ile 115 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir barakada sahte içki imal edilip piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.



Barakadaki aramada piyasaya sürülmeye hazırlanan 157 şişe sahte içki ile 115 litre etil alkol, bir miktar anason, 215 boş şişe, 5 bin 500 etiket, 700 şişe kapağı ile çeşitli aromalar bulundu.



Olayla ilgili U.Y, N.Y. ve T.Ç'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Ç, tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir polisi geçen hafta da Güzelbahçe ilçesindeki bir villada 313 şişe ve 267 litre sahte içki ele geçirmişti.