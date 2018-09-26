banner997
Anka 'milli gözle' görecek
Anka 'milli gözle' görecek
Bodrum'da makilik alan yandı
Bodrum'da makilik alan yandı
HSK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
HSK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Barakaya sahte içki operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde bir barakada 157 şişe sahte içki ile 115 litre etil alkol ele geçirildi.

Barakaya sahte içki operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir barakada sahte içki imal edilip piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. 

Barakadaki aramada piyasaya sürülmeye hazırlanan 157 şişe sahte içki ile 115 litre etil alkol, bir miktar anason, 215 boş şişe, 5 bin 500 etiket, 700 şişe kapağı ile çeşitli aromalar bulundu.

Olayla ilgili U.Y, N.Y. ve T.Ç'yi gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Ç, tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İzmir polisi geçen hafta da Güzelbahçe ilçesindeki bir villada 313 şişe ve 267 litre sahte içki ele geçirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bornova ilçesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.