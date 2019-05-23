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Baran'ın hayatını kaybettiği olayda bir kişi tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan'da 9 yaşındaki Baran'ın inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybettiği olayda bir kişi tutuklandı. Emrah D. nöbetçi hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baran'ın hayatını kaybettiği olayda bir kişi tutuklandı

İnşaat çalışması sırasında açılan boşluğa düşerek hayatını kaybetmişti, 9 yaşındaki Baran Geldi.

İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan müteahhit Emrah D. tutuklandı.

Müteahhit önce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakim karşısına çıktı.

Olayın sorumlusu olarak kabul edilen Emrah D.,nöbetçi hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


ulusal.com.tr


 

Etiketler; #istanbul #Eyüpsultan
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