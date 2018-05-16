Oyuncu Barış Atay, sabah saat 06.00’da evine gelen Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.Kaynak: AA
Avukatı Efkan Bolaç “Sabah polisler evine gelip gözaltına aldı. Gözaltı süresi ve suç maddesi hakkında bilgi vermediler” dedi.
Barış Atay Mengüllü'nün Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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