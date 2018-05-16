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Barış Atay gözaltına alındı!

Oyuncu Barış Atay Mengüllü , sabah erken saatlerde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Barış Atay’ın sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı öne sürüldü.

Barış Atay gözaltına alındı!
Oyuncu Barış Atay, sabah saat 06.00’da evine gelen Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.

Avukatı Efkan Bolaç “Sabah polisler evine gelip gözaltına aldı. Gözaltı süresi ve suç maddesi hakkında bilgi vermediler” dedi.

 Barış Atay Mengüllü'nün Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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