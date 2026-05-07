Barış Manço’nun yol arkadaşından acı haber: Sır ölüm soruşturuluyor

Kurtalan Ekspres’in emektar sanatçısı, perküsyon ve bağlama ustası Hüseyin Cebeci, Bodrum’daki evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Uzun süre haber alamayan yakınlarının eve gitmesiyle ortaya çıkan korkunç olayda, polis ekipleri intihar ve cinayet ihtimallerini çok yönlü olarak değerlendiriyor. Türk müziğinde bir döneme damga vuran Barış Manço'nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Cebeci’nin vefatı, müzik camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

BİR DEVRİN ŞAHİDİYDİ: HÜSEYİN CEBECİ KİMDİR?

Hüseyin Cebeci, Türk rock müziğinin mihenk taşı Kurtalan Ekspres'in en önemli figürlerinden biriydi.

Barış Manço ile Yolculuk: 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan Cebeci; davul, perküsyon ve bağlama çalmadaki ustalığıyla tanınıyordu. Manço’nun enstrüman zenginliğine ve sahne performanslarına yıllarca can veren ekipte yer alan sanatçı, grubun karakteristik sound'unun oluşmasında büyük pay sahibiydi.

OLAYIN AYRINTILARI VE SORUŞTURMA

Olay, Bodrum’un Müsgebi Mahallesi Müsgebi Caddesi’ndeki müstakil bir evde meydana geldi.Sanatçıdan haber alamayan yakınları, merak ederek eve girdiklerinde Cebeci’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemelerde sanatçının av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi.

Polis ekipleri ilk belirlemelere göre olayın bir intihar olabileceği ihtimali üzerinde dursa da, kesin ölüm nedeni Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.