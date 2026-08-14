Barışma teklifini reddeden eşine kızdı, dehşet saçtı! Villasını ve lüks aracını yakıp içinde can verdi

Trajik sonla biten olayın arka planında ise uzun süredir devam eden aile içi sorunlar yatıyor. Çiftin üç çocuğunun bulunduğu öğrenilirken, N.Ç. eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle daha önce iki kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Olayların tırmanması üzerine 1 Temmuz tarihinde evden tamamen ayrılan N.Ç., memleketi Kastamonu'ya yerleşti. Hemen ardından 3 Temmuz'da ise eşine resmi olarak boşanma davası açtı.