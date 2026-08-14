Barışma teklifini reddeden eşine kızdı, dehşet saçtı! Villasını ve lüks aracını yakıp içinde can verdi
Adana'nın Çukurova ilçesinde, eşinin boşanma davası açıp hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı 58 yaşındaki mimar H.Ç., cinnet getirdi. Lüks aracını ve villasını ateşe verdikten sonra kapıları üzerine kilitleyen adam, alevlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi.
Merkez Çukurova ilçesine bağlı Sambayadı Mahallesi'nde 13 Ağustos gecesi alevlere teslim olan villanın ardındaki trajedinin detayları netleşti. İddiaya göre 58 yaşındaki mimar H.Ç., eşi N.Ç.'nin (56) barışma taleplerini reddetmesi üzerine gece saatlerinde mahalledeki villasına geldi.
İlk olarak kapıdaki lüks aracını ateşe veren H.Ç., araçta peş peşe meydana gelen patlamaların hemen ardından villanın içerisine girdi. Kapıları içeriden kilitlediği öne sürülen adam, daha sonra evi de ateşe vererek alevlerin ortasında kaldı.
Trajik sonla biten olayın arka planında ise uzun süredir devam eden aile içi sorunlar yatıyor. Çiftin üç çocuğunun bulunduğu öğrenilirken, N.Ç. eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle daha önce iki kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Olayların tırmanması üzerine 1 Temmuz tarihinde evden tamamen ayrılan N.Ç., memleketi Kastamonu'ya yerleşti. Hemen ardından 3 Temmuz'da ise eşine resmi olarak boşanma davası açtı.
Olay gecesi araçtan yükselen alevleri ve şiddetli patlama seslerini duyan çevredeki mahalle sakinleri büyük bir panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bildirim üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yoğun müdahalesi sonucunda hem lüks araçtaki hem de villadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alevlerin tamamen bastırılmasının ardından soğutma çalışmaları için içeri giren ekipler, mimar H.Ç.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Cenaze, olay yerinde yapılan savcılık incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.Ç.'nin cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.
Mahallede yaşanan o korku dolu anlara tanıklık eden 16 yaşındaki H.K., olayın gelişimini detaylarıyla aktardı. Alevlerin yükseldiği geceyi anlatan H.K., şu ifadeleri kullandı:
"Gece önce cam sesi geldi. Ardından patlama sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda aracın yandığını gördük. Villanın sahibi eşiyle sorunları olduğu için önce aracı, arkasından villayı yakmış. Daha sonra villaya girip kapıyı kilitleyip evi ateşe vermiş, kendisi de orada yanmış. Yakmadan önce ailesine video göndermiş"
Jandarma ekipleri, villayı ve aracı küle çeviren olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın kesin nedeni yürütülen soruşturmanın ardından resmiyet kazanacak.