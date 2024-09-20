Bariyerlere çarpan araçta 1 kişi can verdi, sürücü ağır yaralı

Konya yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil bariyerlere çarparak ikiye bölündü. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bariyerlere çarpan araçta 1 kişi can verdi, sürücü ağır yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Bala ilçesindeki Karahamzalı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Abdurrahman Polat'ın kullandığı 33 APB 093 plakalı otomobil, yol ayrımında bariyerlere çarptı.

Otomobilin ikiye bölünmesi üzerine, ihbarın ardından kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Dilan Polat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Abdurrahman Polat ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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