Malatya'nın Darende ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere saplanan otomobildeki öğretmen Ahmet Duran İnce (32) öldü, 3 kişi de yaralandı. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu Fetih ve Gençlik Şöleni sonrası geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Duran İnce'ye Allah'tan rahmet diledi. Mollaoğlu yaralılara acil şifalar diledi

Saadet Partisi'nin düzenlediği 'Fetih ve Gençlik Şöleni' sonrası dönüş yolunda kaza yapan araçta Ahmet Duran İnce hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.



Malatya'nın Darende ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere saplanan otomobildeki öğretmen Ahmet Duran İnce (32) öldü, 3 kişi de yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde, Gümüşlü Dere mevkisinde meydana geldi. Ramazan Güllüoğlu yönetimindeki 44 AN 314 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere saplandı.



Kazada, sürücü Ramazan Güllüoğlu ile araçta bulunan Muttalip Tandoğan ve Mehmet Emin Akçay yaralanırken, öğretmen Ahmet Duran İnce ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçedeki hastaneye götürüldü.



Öğretmen Ahmet Duran İnce'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.



Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu Fetih ve Gençlik Şöleni sonrası geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Duran İnce'ye Allah'tan rahmet diledi. Mollaoğlu yaralılara acil şifalar diledi.





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