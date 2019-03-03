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Bartın 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Bartın'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi. 

Bartın 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Bartın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. 
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Bartın’da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi
Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz
Ulus: Hasan Hüseyin Uzun
Amasra: Uğur Timur
Kurucaşile: Mehmet Zihni Sayın

Cumhuriyet Halk Partisi
Bartın: Mehmet Arslan
Ulus: Çetin Selçuk Arslan
Amasra: Recai Çakır
Kurucaşile: Nergiz Kartal
 
Milliyetçi Hareket Partisi
Bartın: Cemal Akın
Ulus: Sevgi Ünal
Amasra: Asım Soydan
Kurucaşile: Sinan Özekin

Saadet Partisi
Bartın: Muhammed Emin Titiz
Ulus: Bayram Taşçı
Amasra: Celal Vakit
Kurucaşile: Can Güner

 İYİ Parti
Amasra: Levent Gülbezer
Kurucaşile: Mehmet Aksu

Türkiye Komünist Partisi
Bartın: Gözde Demiral

Demokrat Parti
Bartın: Gürhan Eryol

Demokratik Sol Parti
Bartın: Nilüfer Akbal

 Bağımsız Türkiye Partisi
Bartın: Hasan Ergin

Bağımsız aday
Bartın: Soner Çetin

Etiketler; #Bartın
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