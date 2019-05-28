banner1005
Hudut zaafı eleştirilerine yanıt
Hudut zaafı eleştirilerine yanıt
Kıbrıs Rum Kesimi yeni tatbikata başladı
Kıbrıs Rum Kesimi yeni tatbikata başladı
Dev şirkete baskın
Dev şirkete baskın
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Bartın'da 20 metrelik 'define tüneli' bulundu

Bartın Kozcağız'da define arayanlar tarafından kazıldığı değerlendirilen 20 metrelik tünel bulundu.

Bartın'da 20 metrelik 'define tüneli' bulundu

Bartın'ın Kozcağız beldesinde define arayanlar tarafından kazıldığı değerlendirilen 20 metrelik tünel bulundu.

Beldeye bağlı Yenişar Mahallesi Tenürlük mevkisindeki arazide mahalle sakinleri, kazılmış bir tünel fark etti. Haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Tünelin, bölgede define arayan kaçak kazı yapanlar tarafından açıldığı değerlendiriliyor.

Muhtar Ferdi Akyer, gazetecilere yaptığı açıklamada, definecilerin yaklaşık 20 metrelik tünel ve içerisinde çukur kazdığını belirterek, “Defineciler bu bölgede define var zannedip sürekli bazı bölgeleri kazıyorlar. Mahallemiz sakinlerinden bu kazıları yapacak kişi yok. Sanırım il dışından ya da mahalle dışından gelerek kazmışlar. Jandarma daha önce yaptığı faaliyetlerde burada jeneratör, ses fişeği gibi kazıda kullanılan malzemeleri ele geçirdi.” diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bartın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.