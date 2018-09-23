banner988
"13. Contemporary Istanbul"
"Kardeş millet, bağımsız devlet" vurgusu
Twitter kullananlar dikkat! Virüs tespit edildi
Twitter kullananlar dikkat! Virüs tespit edildi
Türk çayı en çok o ülkeye satıldı
Türk çayı en çok o ülkeye satıldı

Bartın'da hastane inşaatında göçük

Bartın'da bir hastane inşaatında meydana gelen göçükte toprak altında kalan kepçe operatörü kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kamyon şoförünü kurtarma çalışması sürüyor.

Bartın'da hastane inşaatında göçük

Alınan bilgiye göre, Şiremirçavuş Mahallesi'ndeki devlet hastanesinin inşaatında hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Kepçe operatörü Erkan Cumhur (38) ile kamyon şoförü Hayati Erdoğan (40) toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin iş makineleri yardımıyla yürüttüğü çalışma sonucu kepçe operatörü Cumhur, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü Erdoğan'ı kurtarma çalışması ise devam ediyor.

Kamyonun tamamının, kepçenin ise bir bölümünün toprak altında kaldığı görüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bartın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.