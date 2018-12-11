Bartın'ın Amasra ilçesinde seyir halindeki otomobil denize düştü. Otomobildeki mahsur kalanların imdadına balıkçılar yetişti. O anlar balıkçı gemisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyir halindeyken bir anda denize düştü.



Büyük Liman mevkisinde denize düşen otomobildeki mahsur kalan vatandaşları balıkçılar kurtardı.



Olay Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana geldi.



Durumu fark eden balıkçılar, otomobilin içinde mahsur kalan sürücü ile otomobildeki C.A'yı denize atlayarak can simidi ve tekne yardımıyla kıyıya taşıdı.



O anlar ise balıkçı gemisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.





ulusal.com.tr

