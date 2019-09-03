Su kuyusu kazarken toprak kayması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da su kuyusu kazarken toprak kayması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, su kuyusu kazarken kayan toprak yığınının altında kalması sonucu ağır yaralanan Engin Sezgin (38), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Olay

Kozcağız beldesine bağlı Akağaç köyünde iki gün önce su kuyusu kazarken toprak altında kalan Sezgin ağır yaralanmış, hastanede tedavi altına alınmıştı.