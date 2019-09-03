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Bartın'da toprak kayması: Engin Sezgin hayatını kaybetti

Su kuyusu kazarken toprak kayması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da toprak kayması: Engin Sezgin hayatını kaybetti

Bartın'da su kuyusu kazarken toprak kayması sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, su kuyusu kazarken kayan toprak yığınının altında kalması sonucu ağır yaralanan Engin Sezgin (38), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olay
Kozcağız beldesine bağlı Akağaç köyünde iki gün önce su kuyusu kazarken toprak altında kalan Sezgin ağır yaralanmış, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Etiketler; #Bartın #hayatını kaybetti #su kuyusu #toprak kayması
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