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Bartın'da uçurumda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Bartın'da 3 gündür uçurumda mahsur kalan köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Bartın'da uçurumda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Alınan bilgilere göre, kent merkezindeki Gölbucağı Mahallesi'nde vatandaşlar uçurumda 3 gündür bir köpeğin mahsur olduğunu AFAD ekiplerine bildirdi. 

Bunun üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, halat yardımıyla uçuruma inerek köpeği bulunduğu yerden kurtardı. 

Sağ ayağından yaralı olduğu tespit edilen köpek, ekiplerce Bartın Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi. 

AFAD İl Müdürü Nurhan Doğruöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin uçurumun kenarına halat yardımıyla indiğini belirterek, "Bu sabah ekiplerimiz 3 gündür uçurumda mahsur kalan köpek olduğu ihbarını aldı. Ekiplerimiz hızlıca olay yerine geçerek köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Sağ ayağında bir problem var, tedavisi yapılmak üzere Bartın Belediyesi hayvan barınağı'na teslim ettik." dedi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Bartın #AFAD #köpek
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