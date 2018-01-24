Gözlaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya satışa sunmaya hazırlanan .Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı.



Ekiplerce, üst aramasında 85 adet Ecstacy uyuşturucu hap ele geçirilen .Ö, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli .Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.