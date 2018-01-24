TSK Münbiç’teki terör üslerini vurdu
TSK Münbiç’teki terör üslerini vurdu
Yine sahneye çıktılar...
Yine sahneye çıktılar...
Bahçeli: Mutlaka bir gün ulaşılacaktır
Bahçeli: Mutlaka bir gün ulaşılacaktır
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması

Bartın'da uyuşturucu operasyonu

Gözlaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bartın'da uyuşturucu operasyonu

 Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya satışa sunmaya hazırlanan .Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekiplerce, üst aramasında 85 adet Ecstacy uyuşturucu hap ele geçirilen .Ö, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli .Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #hap #Bartın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.