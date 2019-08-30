30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Bartın, Düzce ve Karabük'te fener alayı düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Bartın, Düzce ve Karabük'te fener alayı gerçekleştirildi.

Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki fener, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Cemal Akın, burada yaptığı konuşmada, "Bizler için dini bayramlar ne kadar önemliyse, milli bayramlar da önemli." dedi.

Çanakkale Zaferi'nde 250 bin askerin şehit düştüğünü hatırlatan Akın, "Böyle bir milletin çocuklarıyız. Bu vatanı asla böldürmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğretmenevi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada kurulan sahnede çeşitli gösteriler sunuldu, şiirler okundu ve konser verildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi'nin nasıl kazanıldığını anlattı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Köse, Türk milletinin bir daha o günleri yaşamamasını diledi.

Etkinliğe, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır'da katıldı.



Düzce

Kutlamalar kapsamında Düzce Cedidiye Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İstanbul Caddesi boyunca yürüdü.

Ellerinde fener ve Türk bayrakları ile Anıtpark Meydanı'na yürüyen vatandaşlara 20 bisikletli de eşlik etti.

Etkinliğe katılan Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu, değerli bir gecede bir araya geldiklerini, Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.