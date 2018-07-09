Bartın Irmağı'na giren yunus ortalıktan kayboldu. Denizden uzaklaşan ve ırmağa giren 3 metre uzunluğundaki yunusun bulunması için çalışma başlatıldı. Yunusun yeniden denize ulaşması için AFAD, Sahil Güvenlik timleri oluşturuldu.

Irmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerledi sonra da kayboldu.



Denizden kaçarak Bartın Irmağı'na giren 3 metre uzunluğundaki yunus kayboldu.



Salı günü Bartın Irmağı'na giren yunus perşembe günü tekrar geldi. Yapılan tüm çalışmalara rağmen denize ulaştırılamadı.



AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timinin arama çalışmaları sürüyor.



Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz,"Yunusu bulmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

