Bartın’da can pazarı! İşçi servisi devrildi, ölü ve yaralılar var

Bartın–Karabük karayolu Kurtköy mevkisinde işçileri taşıyan servis aracı devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.