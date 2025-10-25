Bartın’da can pazarı! İşçi servisi devrildi, ölü ve yaralılar var

Bartın–Karabük karayolu Kurtköy mevkisinde işçileri taşıyan servis aracı devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Bartın–Karabük karayolu Kurtköy mevkisinde işçileri taşıyan servis aracı devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akaryakıtta zam! Motorin litre fiyatı 55 lirayı aştıAkaryakıtta zam! Motorin litre fiyatı 55 lirayı aştıEkonomi
İstanbul’da sağanak sonrası yol çöktü! Vatan Caddesi’nde taksi takla attıİstanbul’da sağanak sonrası yol çöktü! Vatan Caddesi’nde taksi takla attıYurt
