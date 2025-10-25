Bartın’da can pazarı! İşçi servisi devrildi, ölü ve yaralılar var
Bartın–Karabük karayolu Kurtköy mevkisinde işçileri taşıyan servis aracı devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Bartın–Karabük karayolu Kurtköy mevkisinde işçileri taşıyan servis aracı devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.