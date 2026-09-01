Bartın'da 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında karar çıktı!

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın üçüncü duruşmasına, haklarında 25 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istenen 25 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı.

Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanık A.R.Ç'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 22 yıl 6 ay, "hürriyetten yoksun kılma" suçundan ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

"Nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklu sanıklar Y.E.E, O.B, A.S, M.C.A. ve S.E.A 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Tutuklu sanıklar A.A.A, B.E.T, Y.E.A, B.A, A.K, M.Ç, B.E.B. ve S.A. hakkında ise 13 yıl 4 ay ile 16 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

BİR SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme heyeti, sanık V.B.Ç'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığın tutuklanmasına, "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma" ve "müstehcenlik" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

"Nitelikli cinsel istismar" suçundan yargılanan yaşı küçük tutuklu sanıklar T.H. ve C.A. hakkında da 10'ar yıl hapis cezası hükmü kuruldu.

Mahkeme, hapisle cezalandırdığı B.N.G, N.H.T, Ş.M. ve U.K'nin tahliyesine karar verdi.

9 SANIK BERAAT ETTİ

"Cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan istismar" suçlarından hapis cezası verilen C.T, E.K, F.D, Y.A, H.A. ve Y.E.K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, 9 sanığın ise beraatine hükmetti. Ayrıca 16 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Bartın'da 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı yönünde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbarın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen dijital deliller doğrultusunda, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişilerin istismarına uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştı.

Bu kapsamda 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta iddianame düzenlenmişti. Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişi tutuklanmıştı.

Davanın 7 Temmuz'da görülen ikinci duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 sanığın tahliyesine ve 1 sanığın tutuklanmasına karar vermişti.