Bartın’da asker eğlencesi kötü bitti: 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Bartın’da asker uğurlama eğlencesine katılan 15 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bartın’ın Esentepe Mahallesi’nde düzenlenen asker eğlencesinde meydana geldi. Eğlencede ikram edilen yemeğin ardından bazı katılımcılar mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Bunun üzerine 15 kişi Bartın Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 15 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, hastanede tedavi gören kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.