Bartın'da kan donduran vahşet! Çekiçle katledip cesedini dallarla örttü

İddiaya göre, iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda A.B, eline aldığı çekiçle Osman Togo'nun kafasına defalarca vurarak arkadaşını öldürdü. Zanlı, ardından cesedi evin bahçesine taşıyarak üzerini ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştı. Cinayeti bir yakınına itiraf etmesi üzerine durum jandarmaya bildirildi.

Yakalanan şüphelinin suç dosyası kabarık çıktı

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bahçede Togo'nun cansız bedenine ulaştı. Boğazında sarılı halat tespit edilen Togo'nun cenazesi, tam ölüm nedeninin (boğulma mı yoksa çekiç darbeleri mi) belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi A.B. ise Boğaz mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Zanlının daha önce de kasten yaralama ve kavga gibi çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu ve cezaevinde yattığı öğrenildi.