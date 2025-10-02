Bartın’da kauçuk fabrikasında panik! 14 işçi dumandan zehirlendi

Bartın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kauçuk fabrikasında yeni kurulan makineden sızan dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bartın’da kauçuk fabrikasında panik! 14 işçi dumandan zehirlendi
Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında akşam saatlerinde endişe yaratan bir olay yaşandı. Fabrikada yeni kurulan bir makineden sızan dumandan etkilenen 14 işçi fenalaştı.

Mide bulantısı, baş ağrısı ve kusma şikayetleri yaşayan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, fabrikanın ilgili bölümü incelemeye alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bartın kauçuk fabrikası işçi zehirlenme
