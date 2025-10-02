Bartın’da kauçuk fabrikasında panik! 14 işçi dumandan zehirlendi

Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında akşam saatlerinde endişe yaratan bir olay yaşandı. Fabrikada yeni kurulan bir makineden sızan dumandan etkilenen 14 işçi fenalaştı.

Mide bulantısı, baş ağrısı ve kusma şikayetleri yaşayan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, fabrikanın ilgili bölümü incelemeye alındı.