Bartın’da korkunç olay: 10 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde, henüz öğrenilemeyen bir nedenle tüfekle vurulan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bartın’da korkunç olay: 10 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu
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Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde, 10 yaşındaki bir çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle tüfekle vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından 10 yaşındaki U.K. ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini korurken, tedavi altına alındığı öğrenildi. 

Olayla ilgili olarak Bartın Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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