Bartın'da motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Bartın Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve elektrikli araçların iki gün süreyle trafiğe çıkamayacağını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bartın'da motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Yayınlanma:

Bartın’da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama riskine karşı tedbir alındı. Bartın Valiliği, il genelinde kar ve buzlanma nedeniyle bazı araç türlerinin geçici olarak trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 08.00’den 4 Ocak 2026 Pazar günü saat 08.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır.”

ASKİ uyardı: Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacakASKİ uyardı: Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacakYurt
Kar yağışı vites artırıyor: 2 Ocak’ta 16 ilimize lapa lapa kar yağacak!Kar yağışı vites artırıyor: 2 Ocak’ta 16 ilimize lapa lapa kar yağacak!Yurt
Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçını sırada?Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçını sırada?Dünya
Günün Manşetleri
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı
İstanbul Havalimanı 2025’te zirveyi bırakmadı
D-100 kara yolu İstanbul istikameti kapandı!
İstanbul’un Aralık enflasyonu açıklandı
1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Balık üretiminde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
7'den 70'e Türkiye Gazze için tek yürek
Yurtdışı çıkış harcı, ÖİV ve ÖTV zamlandı
Yüzde 85’i insan kaynaklı...
7 ismin mal varlığına el konuldu
Çok Okunanlar
BİM’de yılın ilk büyük indirim hamlesi: 2 Ocak kataloğu yayınlandı BİM’de yılın ilk büyük indirim hamlesi: 2 Ocak kataloğu yayınlandı
Kar tatili haberleri peş peşe geldi Kar tatili haberleri peş peşe geldi
10 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... 10 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...
Milyonlarca kişi 5 Ocak'ı bekliyor: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca kişi 5 Ocak'ı bekliyor: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldi Yeni yılın ilk dakikalarında 4 bebek dünyaya geldi