Bartın'da motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Bartın’da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama riskine karşı tedbir alındı. Bartın Valiliği, il genelinde kar ve buzlanma nedeniyle bazı araç türlerinin geçici olarak trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 08.00’den 4 Ocak 2026 Pazar günü saat 08.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır.”