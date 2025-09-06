Bartın’da sağanak yağış paniğe yol açtı: Caddeler nehre döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Bartın’ın Kozcağız beldesinde etkili olan sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü. Ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bartın’ın merkez ilçesine bağlı Kozcağız beldesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur sularıyla dolan Kozcağız Caddesi adeta nehre döndü. Ev ve iş yerlerini su basarken, yollarda kalan bisikletli gençler ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar, yılda birkaç kez aynı manzara ile karşılaştıklarını belirtti. Su altında kalan caddeleri cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir kişi, beldeyi “Venedik’e” benzetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sağanak yağış Bartın
