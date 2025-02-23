Bartın’da şüpheli ölüm: Oto tamircisi iş yerinde ölü bulundu

Bartın’da bir oto tamirhanesinde 38 yaşındaki Bekir Aydın, iş yerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İlk değerlendirmelere göre Aydın’ın egzoz gazından zehirlendiği düşünülüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bartın’da şüpheli ölüm: Oto tamircisi iş yerinde ölü bulundu
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Olay, Bartın’ın Çaydüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Oto tamirhanesi sahibi Bekir Aydın’a ulaşamayan yakınları, iş yerine giderek kontrol etmek istedi. İçeri girdiklerinde çalışır halde bir araç ve yoğun egzoz dumanı ile karşılaşan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 38 yaşındaki Bekir Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre Aydın’ın egzoz gazından zehirlenerek öldüğü değerlendiriliyor.

Bekir Aydın’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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