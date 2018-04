İzmir'de akondroplazi (cücelik) hastalığı nedeniyle eğitimini evinde sürdüren 9 yaşındaki Başak Aktaş'a arkadaşları 23 Nisan sürprizi yaparak sınıfı andıran odasını süsledi, hediyeler sunup pasta kesti.

İzmir'de akondroplazi (cücelik) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen, desteksiz oturamayan ve bu nedenle eğitimini evinde sürdüren 9 yaşındaki Başak Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi arkadaşlarının kendisi için hazırladığı sürprizle büyük mutluluk yaşadı.



Bornova ilçesindeki İzmir Ticaret Odası İlkokulu'nda eğitim gören ancak hastalığı nedeniyle öğretmeni Milliye Dikmen'in desteğiyle eğitimine evinde devam eden Başak'ın sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, Başak'tan habersiz odasını süsledi.



Daha sonra aldıkları hediyeler ve pastayla eve gelerek, Başak'ı ziyaret eden sınıf arkadaşları, birlikte 23 Nisan'ı kutladı, oyun oynayıp keyifli vakit geçirdi.



"O'nun mutluluğu bizim mutluluğumuz"



Başak'ın annesi Nuran Aktaş, Başak'ın doğumuna birkaç ay kala akondroplazi (cücelik) hastalığının fark edildiğini, doğumundan bu yana uygulanan tedaviyle boyunun 91 santimetreye ulaştığını söyledi.



Kızının hastalığı nedeniyle yürüyemediğini ve desteksiz oturamadığını belirten Aktaş, hastalığının kızının eğitimini de etkilediğini dile getirdi.



Akondroplazi hastalarının normalde yürüdüğünü ancak bu rahatsızlık çeşidinin Başak'a özgü olduğunu aktaran Aktaş, "Başak henüz yürüyemiyor. El kaslarını çok fazla kullanamıyor, bu da Başak'ı çok etkiliyor. Okula başlamadan önce Başak birçok şeyi bilmiyordu. Okula başladıktan sonra evde eğitim alarak renkleri ve şekilleri öğrendi. Şimdi harfleri öğrendi, birleştirmeleri de yakında yapacak ve okumaya geçecek." dedi.



Aktaş, öğretmeni Milliye Dikmen'in Başak'a büyük katkısı olduğunu belirterek, "Öğretmeninin de büyük bir faydası oldu. Öğretmeniyle vakitini dolu dolu geçiriyor. Başak bir şeyin farkında değildi. Çok faydasını gördük, bir şeylerin farkına vardı. Birazcık geriden geliyoruz ama bu, Başak için büyük bir başarı." diye konuştu.



Kendisinin de kanser hastası olduğunu ve Başak'ın her ihtiyacına yetişemediğini anlatan Aktaş, şunları söyledi:



"Ben de kemoterapi görüyorum, onkoloji hastasıyım, kanser tedavisi görüyorum. Öğretmenimizin çok fedakarlığı var. Başak'ın hastalığı nedeniyle akciğerlerinde sıkıntı var, bu yüzden yaz kış burnu akar. Öğretmeni sadece dersiyle değil her şeyiyle ilgilenir, ihtiyaçlarını giderir. Bir annenin yapması gereken her şeyi yapıyor.



Başak sürprize çok mutlu oldu, onu her zaman böyle mutlu görmek istiyoruz. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz."



"Öğretmen olmak istiyor"



Başak'ın öğretmeni Milliye Dikmen de önceden harfleri bilmeyen öğrencisinin bütün harfleri, sayıları, mevsimleri ve renkleri tanıdığını, yakın zamanda okumaya geçeceğini bildirdi.



Başak'ın okulu çok merak ettiği için odasını sınıf gibi düzenlediklerini anlatan Dikmen, şöyle konuştu:



"Başak mükemmel bir ilerleme kaydetti. Okulu merak ediyor, belki de gelecek sene okula gidebilecek, sınıf arkadaşlarıyla buluşacak. 23 Nisan'ı çok merak ediyor, kutlamalara katılmak istiyor. Okulu çok sevdiği için evdeki odasını sınıf gibi yaptık. Renkli kağıtlarla harfleri, sayıları yazdık. Başak çok istekli ve öğretmen olmak istiyor, bu yüzden bana bazen öğretmen olmak için ne yapması gerektiğini soruyor. Benimle aynı şeyleri yapıyor. Hatta bazen öğretmen o oluyor, küçük bir tahtası var, öğrenci ben oluyorum ve bana harfleri gösteriyor. "



Başak Aktaş ise arkadaşlarının sürpriziyle çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. 23 Nisan'daki törenlerde arkadaşlarımla oyunlar oynayıp, şarkı söylemek istiyorum." dedi.



Sınıf arkadaşı Gözde Eraslan, Başak'ın kısa sürede iyileşerek aralarında olmasını ve birlikte oyunlar oynamak istediklerini söyledi.